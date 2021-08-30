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Мужчину ударили топором по голове и рукам в Петербурге

  /   Обновлено: 30 августа 2021 10:23
Происшествия
Мужчину ударили топором по голове и рукам в Петербурге
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Санкт-Петербург, 30 августа. Неизвестные напали на мужчину с топором и ударили его по голове и рукам. Инцидент произошел в Выборгском районе города.

Поздним вечером в дежурную часть обратился очевидец, который сообщил, что его знакомого ранили топором и сейчас он находится на улице возле дома, рассказал ФАН источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на место оперативники установили, что пострадавшим оказался 36-летний местный житель, его увезли в больницу с резаными травмами в области головы и верхних конечностей. Для дальнейшего разбирательства в отделение полиции были доставлены двое уроженцев Калмыкии и Дагестана.

Похожий инцидент произошел в Москве несколько месяцев назад. Разнорабочий поссорился с коллегой и проломил ему голову топором, сообщало РИАМО.

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