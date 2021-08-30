Мужчину ударили топором по голове и рукам в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 августа. Неизвестные напали на мужчину с топором и ударили его по голове и рукам. Инцидент произошел в Выборгском районе города.

Поздним вечером в дежурную часть обратился очевидец, который сообщил, что его знакомого ранили топором и сейчас он находится на улице возле дома, рассказал ФАН источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на место оперативники установили, что пострадавшим оказался 36-летний местный житель, его увезли в больницу с резаными травмами в области головы и верхних конечностей. Для дальнейшего разбирательства в отделение полиции были доставлены двое уроженцев Калмыкии и Дагестана.

Похожий инцидент произошел в Москве несколько месяцев назад. Разнорабочий поссорился с коллегой и проломил ему голову топором, сообщало РИАМО.