Росгвардейцы провели учения на объектах транспортной инфраструктуры в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 августа. Сотрудники Росгвардии и военнослужащие провели тренировку на объектах транспортной инфраструктуры в ходе межведомственного спецучения.

Силовики сделали все возможное, чтобы люди находились в безопасности. Также во время досмотра самолета был обнаружен и задержан условный преступник, угрожавший произвести подрыв взрывного устройства.

В результате росгвардейцы успели накрыть устройство локализатором взрыва, чтобы избежать ударной волны и множества осколков, а также применили блокирование радиоканалов, чтобы злоумышленникам не удалось ввести бомбу в действие удаленно. Прибывшие саперы забрали устройство и обезвредили его.