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Росгвардейцы провели учения на объектах транспортной инфраструктуры в Петербурге

  /   Обновлено: 30 августа 2021 09:53
Происшествия
Росгвардейцы провели учения на объектах транспортной инфраструктуры в Петербурге
 /  Главное управление Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Санкт-Петербург, 30 августа. Сотрудники Росгвардии и военнослужащие провели тренировку на объектах транспортной инфраструктуры в ходе межведомственного спецучения.

Силовики сделали все возможное, чтобы люди находились в безопасности. Также во время досмотра самолета был обнаружен и задержан условный преступник, угрожавший произвести подрыв взрывного устройства.

В результате росгвардейцы успели накрыть устройство локализатором взрыва, чтобы избежать ударной волны и множества осколков, а также применили блокирование радиоканалов, чтобы злоумышленникам не удалось ввести бомбу в действие удаленно. Прибывшие саперы забрали устройство и обезвредили его.

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