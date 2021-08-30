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Более 1,4 миллиона петербуржцев привились от коронавируса
Общество
Более 1,4 миллиона петербуржцев привились от коронавируса
пресс-служба администрации Краснодарского края

Санкт-Петербург, 30 августа. Петербургский оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что в городе полный цикл вакцинации от коронавируса завершили более 1,4 млн жителей.

По словам специалистов, это 55% от необходимого количества привитых горожан, которое обеспечит формирование коллективного иммунитета. Всего для достижения этого показателя необходимо вакцинировать 2,6 млн жителей города.

«Сейчас мы приблизились к этому показателю на 55% — уже завершили цикл вакцинации 1 418 016 жителей Петербурга», — передается в сообщении.

В оперштабе также отметили, что в Северную столицу поступила новая партия препарата «Спутник Лайт» в размере 97 200 доз. Таким образом, запас этой вакцины в городе составляет 412 111 комплектов доз.

Как ранее сообщалось, в Петербурге больницы готовятся принимать первую партию вакцины от гриппа. В первую очередь прививка будет доступна для беременных, призывников, медицинских работников и педагогов.

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петербург вакцина вакцинация коронавирус
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