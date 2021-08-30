Петербуржцев ожидают ранние заморозки

Санкт-Петербург, 30 августа. Заморозки рано придут в Санкт-Петербург в этом году. Температура воздуха опустится ниже нуля уже во второй половине сентября.

По предварительным данным, столбики термометров начнут показывать минусовые температуры со второй половины сентября, рассказал синоптик Юрий Куткевич. В первые две недели месяца температура воздуха понизится от +6 до +5 градусов в Северной столице.

В Ленинградской области ночи будут холоднее, но заморозки еще не придут, передают «Невские Новости». При этом в сентября температура воздуха ожидается в пределах нормы. Первые заморозки придут в регион неожиданного. Средина сентября считается ранним периодом для понижения температуры, передает spbdnevnik.ru.

В понедельник, 30 августа в Санкт-Петербурге будет солнечно, сообщалось ранее. Погода сформируется под влиянием южной периферии прохладного антициклона из Скандинавии.

Похолодание наступит на этой недели в Москве и Московской области. Об этом рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Первый снег ожидается в российских регионах уже в сентябре. Осадки выпадут в 11 областях, сообщает «Ридус».