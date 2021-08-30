Петербуржцев ожидает солнечный день 30 августа

Санкт-Петербург, 30 августа. Начало рабочей недели в Санкт-Петербурге будет теплым и солнечным. Температура воздуха будет близка к средним многолетним показателям.

Погода в Санкт-Петербурге сформируется под влиянием южной периферии скандинавского антициклона. Об этом на своем канале в Telegram рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По словам синоптика, в Северной столице ожидается солнечный день без дождей.

Столбики термометров поднимутся до отметки в +21 градус, в Ленинградской области — до +22 градусов. Ветер северо-восточный, его скорость составит девять метров в секунду. Атмосферное давление отклонится от нормы и составит 764 миллиметра ртутного столба.

Как сообщалось ранее, с началом осени в ряде регионов России ожидаются дожди. В Мурманской, Вологодской и Архангельской областях метеорологи прогнозируют выпадение мокрого снега.