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Петербуржцев ожидает солнечный день 30 августа

  /   Обновлено: 30 августа 2021 09:02
Общество
Петербуржцев ожидает солнечный день 30 августа
pixabay.com

Санкт-Петербург, 30 августа. Начало рабочей недели в Санкт-Петербурге будет теплым и солнечным. Температура воздуха будет близка к средним многолетним показателям.

Погода в Санкт-Петербурге сформируется под влиянием южной периферии скандинавского антициклона. Об этом на своем канале в Telegram рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По словам синоптика, в Северной столице ожидается солнечный день без дождей.

Столбики термометров поднимутся до отметки в +21 градус, в Ленинградской области — до +22 градусов. Ветер северо-восточный, его скорость составит девять метров в секунду. Атмосферное давление отклонится от нормы и составит 764 миллиметра ртутного столба.

Как сообщалось ранее, с началом осени в ряде регионов России ожидаются дожди. В Мурманской, Вологодской и Архангельской областях метеорологи прогнозируют выпадение мокрого снега.

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