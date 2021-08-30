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Петербургские пенсионеры-долгожители получат новые ежегодные выплаты

  /   Обновлено: 30 августа 2021 11:27
Экономика
Петербургские пенсионеры-долгожители получат новые ежегодные выплаты
Федеральное агентство новостей  / 

Санкт-Петербург, 30 августа. С 2022 года жителям Санкт-Петербурга, которым исполнилось 90 и более лет, будут начисляться ежегодные выплаты. В юбилей от государства пенсионер получит от 15 тысяч до 25 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на своей странице «ВКонтакте».

«Теперь наши долгожители будут получать от города выплаты к юбилеям. Петербуржцы, отметившие 90-летие, получат 15 тысяч рублей, 95-летие — 20 тысяч, 100-летие и далее ежегодно — 25 тысяч рублей», — указано в посте Беглова.

Ранее российский лидер Владимир Путин предлагал назначить единовременную выплату гражданам в размере 10 тысяч рублей. Указ распространялся на всех пенсионеров.

Инициативу Александра Беглова уже поддержали. Так, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин заявил, что помогать старшему поколению важно, в особенности тем гражданам, кто прошел войну и пережил блокаду.

«Я считаю, что жителям нашего города будет очень приятно получить такие выплаты, мы обязаны заботиться о наших пенсионерах, ветеранах, детях войны. Тут вопрос даже не обсуждается. Александр Беглов, в принципе, задал хорошую планку на социальную поддержку населения, он действительно заботится о жителях города.

По мнению Чебыкина, выделение денег из городского бюджета — достойная инициатива. Он считает, что, несмотря на малое количество долгожителей, о них все равно нужно усиленно заботиться.

Ранее ФАН сообщал, кто еще поддержал такую блестящую инициативу.

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россия пенсии выплаты долгожители беглов
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