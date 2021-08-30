Пламя охватило кафе в Василеостровском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 30 августа. Информация о возгорании в Василеостровском районе Петербурга поступила 30 августа в 07:45 по московскому времени. О происшествии сообщили в региональном отделении ГУ МЧС.

Приехавшие по вызову пожарные обнаружили, что по адресу Малый проспект дом 75 полыхает кафе на площади восемь квадратных метров. В 08:07 пожар был локализован. В ликвидации возгорания участвует четыре единицы спецтехники и 20 сотрудников МЧС.

Ранее пожар произошел в Невском районе Северной столицы. Спасатели оперативно справились с возгоранием в жилом доме на Народной улице.