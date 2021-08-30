Пожар в салоне автомобиля Mercedes был потушен петербургскими спасателями

Санкт-Петербург, 30 августа. Сообщение о возгорании в Приморском районе Петербурга поступило 30 августа в 05:27 по московскому времени. Об этом сообщило ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Пожарные установили, что возгорание произошло в салоне иномарки Mercedes. Пламя было оперативно ликвидировано, однако салон транспортного средства выгорел полностью. По данным МЧС, никто не пострадал

В Невском районе Петербурга произошел аналогичный инцидент. Моторный отсек иномарки загорелся в Невском районе. Приехавшие на место происшествия спасатели быстро потушили огонь.