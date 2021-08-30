Автомобиль «Сааб» загорелся в Невском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 30 августа. Сообщение о пожаре в Невском районе Петербурга пришло 30 августа в 04:57 по московскому времени. Об этом сообщили в региональном отделении ГУ МЧС.

Возгорание произошло на улице Дыбенко. Спасатели установили, что пожар возник в моторном отсеке автомобиля марки «Сааб». К 05:13 усилиями десяти сотрудников МЧС возгорание было ликвидировано. Никто не пострадал.

Несколько дней назад в Великом Новгороде произошел пожар, который унес жизнь пенсионера, пишет RT. Из горящей квартиры удалось вытащить его 86-летнюю супругу. Всего из дома было эвакуировано восемь человек.