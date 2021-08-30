Сразу три автомобиля загорелись в Московском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 30 августа. Информация о пожаре в Московском районе Петербурга поступила 30 августа в 02:35 по московскому времени. Об этом сообщили в городском управлении МЧС.

Возгорание произошло вблизи жилого дома по Дунайскому проспекту. Приехавшие на место происшествия спасатели выяснили, что загорелись три автомобиля. Два из них получили повреждения, а третий выгорел полностью. В ликвидации пожара участвовало две единицы спецтехники и десять сотрудников МЧС.

Вечером 29 августа в Северной столице загорелась квартира. Спасатели оперативно справились с пламенем. В результате инцидента никто не пострадал.