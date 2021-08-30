Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 августа 06:01
06:00
Общество
Нет алкоголю и «мусорной еде»: Онищенко обратился к студентам перед Днем знаний
05:55
Происшествия
Пожар в салоне автомобиля Mercedes был потушен петербургскими спасателями
05:46
Общество
Основатели онлайн-ритейлера Wildberries стали самой богатейшей семьей в России
05:41
Технологии
«Дышит на ладан»: космонавт Соловьев оценил состояние российского сегмента МКС
05:40
Происшествия
Автомобиль «Сааб» загорелся в Невском районе Петербурга
05:38
Происшествия
Полиция опровергла информацию о стрельбе на Таймс-сквер в Нью-Йорке
05:19
Происшествия
Жительница Сахалина утонула в Невельском районе
05:18
Экономика
Необходимость подписи банковских карт в скором времени исчезнет в России
05:16
Спорт
«Зенит» нашел замену Азмуну в португальской «Бенфике»
05:09
Общество
Госсекретарь США Блинкен отдыхал на курорте во время взятия Кабула талибами
Все новости

Сразу три автомобиля загорелись в Московском районе Петербурга
Происшествия
Сразу три автомобиля загорелись в Московском районе Петербурга
Невские Новости  /  Майя Котелова

Санкт-Петербург, 30 августа. Информация о пожаре в Московском районе Петербурга поступила 30 августа в 02:35 по московскому времени. Об этом сообщили в городском управлении МЧС.

Возгорание произошло вблизи жилого дома по Дунайскому проспекту. Приехавшие на место происшествия спасатели выяснили, что загорелись три автомобиля. Два из них получили повреждения, а третий выгорел полностью. В ликвидации пожара участвовало две единицы спецтехники и десять сотрудников МЧС.

Вечером 29 августа в Северной столице загорелась квартира. Спасатели оперативно справились с пламенем. В результате инцидента никто не пострадал.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Сразу три автомобиля загорелись в Московском районе Петербурга
пожар мчс московский район
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru