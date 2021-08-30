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Массовое ДТП затруднило движение на выезде из аэропорта Пулково

  /   Обновлено: 30 августа 2021 02:08
Происшествия
Массовое ДТП затруднило движение на выезде из аэропорта Пулково
pixabay.com

Санкт-Петербург, 30 августа. Авария с участием четырех автомобилей произошла на выезде из петербургского аэропорта Пулково. Из-за ДТП движение на этом участке временно затруднено.

Предварительно установлено, что Range Rover, двигаясь в крайне полосе, начал набирать скорость и въехал в поребрик. От удара автомобиль отбросило в Skoda Octavia, которая двигалась в попутном направлении. В итоге обе машины оказались на разделительной полосе, после чего внедорожник начал хаотично перемещаться по дороге, задевая других участников движения. К пострадавшим присоединились иномарки Volkswagen Polo и Skoda Rapid, уточняют очевидцы в паблике «ДТП И ЧП/ Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

В конечном счете Range Rover влетел в столб. Пассажир и водитель внедорожника чудом остались живы. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.

Смертельное ДТП с участием ВАЗ ранее произошло в Сочи. В результате столкновения машины с деревом погибла молодая женщина, еще три человека пострадали.

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