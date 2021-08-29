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Спасатели потушили пожар в одной из квартир Московского района Петербурга
Происшествия
Спасатели потушили пожар в одной из квартир Московского района Петербурга
vk.com  /  ГУ МЧС России по Мурманской области

Санкт-Петербург, 29 августа. Пожар начался в двухкомнатной отдельной квартире в Московском районе. Сведений о пострадавших нет, сообщили в МЧС по Санкт-Петербургу.

Сообщение о возгорании на балконе в двухкомнатной квартире поступило на пульт спасателей 29 августа вечером. К месту происшествия выехали пожарные и спецтехника.

«В двухкомнатной отдельной квартире на балконе горела обстановка на площади один квадратный метр», — говорится в сообщении МЧС.

Ликвидировали возгорание три единицы спецтехники и 15 человек личного состава петербургского МЧС. Согласно данным ведомства, пламя удалось оперативно ликвидировать. Пострадавших или погибших в происшествии нет.

Днем ранее спасательная бригада МЧС Петербурга выехала в Выборгский район. Поступило сообщение о возгорании мусоросборника на цокольном этаже жилого дома. Благодаря усилиям огнеборцев, пламя удалось быстро ликвидировать.

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пожар мчс московский район
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