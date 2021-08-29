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Общество
Политолог Ломов поддержал стремление Беглова сделать метро Петербурга более безопасным
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Политолог Ломов поддержал стремление Беглова сделать метро Петербурга более безопасным
Общество
Политолог Ломов поддержал стремление Беглова сделать метро Петербурга более безопасным
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 29 августа. Единый диспетчерский центр для улучшенной координации работы метро появится в Петербурге в 2026 году.

Его разместят на станции метро «Фрунзенская». Появление такого объекта повысит надежность системы управления движением, заявил Александр Беглов. Подземка Петербурга станет более безопасной благодаря этому центру, убежден политолог Алексей Ломов. Этот объект позволит оперативно принимать решения в случае каких-либо чрезвычайных ситуаций, подчеркнул собеседник издания «Невские новости».

«Безусловно, данное решение является прогрессивной степенью улучшения с точки зрения перевозок. Конечно, открытие единого центра ставит петербургский метрополитен на новую высоту с точки зрения организации транспорта», — подчеркнул Ломов.

Сейчас за движением поездов следит управление метрополитена Северной столицы. Работу каждой ветки контролируют от четырех до шести диспетчеров. За движением транспорта наблюдают от одного до трех специалистов, а еще трое — за инфраструктурой.

Александр Беглов ранее оценил готовность детских садов к новому учебному году. Учреждения для дошколят появятся в Шушарах, а также в микрорайоне «Балтийская жемчужина». Появление новых детсадов свидетельствует об улучшении демографии, считают политологи.

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петербург метро беглов ломов
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