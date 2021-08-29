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«Севкабель Порт» организовал выставку работ знаменитой вышивальщицы с деменцией

  /   Обновлено: 29 августа 2021 18:42
Общество
«Севкабель Порт» организовал выставку работ знаменитой вышивальщицы с деменцией
Невские Новости

Санкт-Петербург, 29 августа. Картины известной в Instagram вышивальщицы Юлии Алешичевой выставили в «Севкабель Порту». Выставка будет работать до 5 сентября.

В общей сложности, в общественном пространстве представлено 50 работ. Некоторые из ни — анимированные с помощью дополненной реальности. Выставка пенсионерки из Ленобласти получила название «Удиви меня, вышивка».

Пенсионерка Юлия Алешичева стала известной в Instagram после того, как начала размещать свои работы. В этой соцсети женщина подписалась как «Девушка из 1938». Известно, что с 2018 года вышивальщица страдает деменцией: женщина не помнит последние события, но бережно хранит в памяти свою молодость.

После того как она узнала о своем недуге, Алешичева погрузилась в вышивку. Это занятие стало для нее не только приятным досугом, но еще и терапией.

В середине июля в Эрмитаж прямиком из Лувра доставили картину Рафаэля «Прекрасная садовница». Картина должна была прибыть в Северную столицу еще в декабре 2020 года, но пандемия коронавируса внесла свои правки в планы искусствоведов.

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севкабель порт вышивальщица алешичева
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