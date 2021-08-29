Штормовое предупреждение объявили в Ленобласти 29 августа

Санкт-Петербург, 29 августа. Серьезное ухудшение погоды ожидает жителей Ленинградской области 29 августа, сообщили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Проливные дожди с грозами ожидаются на территории региона в период с 17:00 до 20:00. Погодные условия станут причиной плохой видимости, поэтому водителям рекомендуется проявить особую осторожность на дорогах.

Из-за ожидающейся погоды возможны различные повреждения на ТП, ЛЭП и линиях связи. Жителям региона рекомендуется обходить шаткие конструкции, а также по возможности не выходить на улицу.