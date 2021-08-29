Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 августа 17:55
17:52
Весь мир
Премьер-министр ЦАР принял советника президента ДРК по вопросам обороны и безопасности
17:48
Армия
США использовали ракету с лезвиями Hellfire для ударов в Афганистане
17:45
Общество
Температура летом 2021 года в Москве оказалась выше нормы на 2,5 градуса
17:44
Спорт
Главный тренер сборной Украины исключил приглашение игроков из РПЛ
17:42
Общество
Новое поколение Apple Watch может получить увеличенный дисплей
17:42
Весь мир
Посол Евросоюза в ЦАР завершила миссию прощальным визитом к премьер-министру Дондра
17:41
Политика
Сергей Марков озвучил скрытый смысл слов президента Эстонии
17:39
Шоу-бизнес
Отдых в Сочи разочаровал беременную звезду «Дома-2» Алену Рапунцель
17:36
Общество
Приморцев испугала живность, заполонившая популярный пляж во Владивостоке
17:35
Общество
Международный фестиваль «Цветочный джем» пройдет в Москве в сентябре
Все новости

Тепло до +21 градуса и дождь ожидаются в Петербурге 30 августа
Общество
Тепло до +21 градуса и дождь ожидаются в Петербурге 30 августа
Невские Новости

Санкт-Петербург, 29 августа. Переменная облачность и кратковременный дождь ожидают жителей и гостей Северной столицы в начале новой рабочей недели.

Столбики термометров покажут от 11 до 13 градусов тепла в ночное время суток. Днем температура воздуха прогреется до +21 градуса, рассказали специалисты Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В течение дня 30 августа в Санкт-Петербурге также прогнозируется восточный и северо-восточный ветер со скоростью от двух до семи метров в секунду. В дневное время его порывы могут усилиться до девяти метров в секунду. Показатель атмосферного давления существенного не изменится.

В то же время в Сочи в понедельник ожидается аномальная жара. В курортном городе воздух прогреется до +37 градусов. Сотрудники МЧС предупредили граждан об опасности таких погодных условий и призвали соблюдать меры безопасности.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Тепло до +21 градуса и дождь ожидаются в Петербурге 30 августа
погода петербург прогноз
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru