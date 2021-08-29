Тепло до +21 градуса и дождь ожидаются в Петербурге 30 августа

Санкт-Петербург, 29 августа. Переменная облачность и кратковременный дождь ожидают жителей и гостей Северной столицы в начале новой рабочей недели.

Столбики термометров покажут от 11 до 13 градусов тепла в ночное время суток. Днем температура воздуха прогреется до +21 градуса, рассказали специалисты Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В течение дня 30 августа в Санкт-Петербурге также прогнозируется восточный и северо-восточный ветер со скоростью от двух до семи метров в секунду. В дневное время его порывы могут усилиться до девяти метров в секунду. Показатель атмосферного давления существенного не изменится.

В то же время в Сочи в понедельник ожидается аномальная жара. В курортном городе воздух прогреется до +37 градусов. Сотрудники МЧС предупредили граждан об опасности таких погодных условий и призвали соблюдать меры безопасности.