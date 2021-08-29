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В полицию не поступало заявлений о сброшенном тиктокером электросамокате с Яхтенного моста

  /   Обновлено: 29 августа 2021 15:14
Происшествия
В полицию не поступало заявлений о сброшенном тиктокером электросамокате с Яхтенного моста
Невские Новости

Санкт-Петербург, 29 августа. В СМИ появилась информация, что молодой человек выбросил с Яхтенного моста в Большую Невку кикшеринговый самокат. Соответствующее видео блогер выложил в соцсеть TikTok.

Источник ФАН в правоохранительных органах сообщил, что периодически в полицию поступают заявления о пропаже самокатов. Однако жалоб на случай со сброшенным с Яхтенного моста арендованным электросамокатом пока не поступало.

Согласно данным СМИ, «утопленный» самокат принадлежал одному из кикшеринговых сервисов, а прокатная компания оценила нанесенный тиктокером ущерб в 60 тыс. рублей.

В Волгограде водитель авто сбил отца с ребенком на самокате и скрылся.

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