Полиция нашла на овощебазе в Петербурге мигрантов-нелегалов и поддельный алкоголь

Санкт-Петербург, 29 августа. Рейд по овощным базам прошел на Калининской и Софийской улицах. В ходе проверки правоохранители выявили контрафактный алкоголь, нелегалов и поддельные документы.

Проверку прошли свыше тысячи иностранцев, у 256 человек из них не оказалось документов. Им выписали протоколы об административном правонарушении.

У одного иностранца полицейские нашли документы с признаками подделки. Полиция возбудила уголовное дело по статье 327 УК РФ.

Кроме того, на одном из складов овощебазы реализовывали контрафактный алкоголь, правоохранители изъяли 400 литров продукции без лицензии. Владелец помещений понесет административную ответственность.

Накануне в центре Москвы мигранты устроили массовую драку. В ней приняли участие пять граждан стран Средней Азии. К приезду полицейских участники драки успели разбежаться в разные стороны, сообщало РИАМО.