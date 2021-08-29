Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 августа 14:52
14:49
Экономика
Названа доля автотранспорта в России на экологичном топливе
14:47
Происшествия
Жители нижегородского Саров жалуются на смог от лесных пожаров
14:45
Спорт
Россиянка Анна Крившина завоевала серебро в плавании вольным стилем на Паралимпиаде
14:44
Наука
Ученые объяснили, почему коты делают людей счастливыми
14:40
Экономика
Банки предложили усложнить доступ к внесудебной процедуре банкротства
14:40
Спорт
Российская прыгунья Сапожникова стала бронзовым призером Паралимпиады в Токио
14:33
Весь мир
На юго-востоке Турции армянскую церковь переделали под библиотеку
14:32
Политика
В итальянской газете объяснили недопуск санкций против талибов в декларацию G7
14:31
Происшествия
Полиция нашла на овощебазе в Петербурге мигрантов-нелегалов и поддельный алкоголь
14:30
Спорт
Лучники Артахинова и Шигаев взяли бронзовые медали Паралимпиады в миксте
Все новости

Полиция нашла на овощебазе в Петербурге мигрантов-нелегалов и поддельный алкоголь
Происшествия
Полиция нашла на овощебазе в Петербурге мигрантов-нелегалов и поддельный алкоголь
39.мвд.рф  /  Пресс-служба УМВД России по Калининградской области

Санкт-Петербург, 29 августа. Рейд по овощным базам прошел на Калининской и Софийской улицах. В ходе проверки правоохранители выявили контрафактный алкоголь, нелегалов и поддельные документы.

Проверку прошли свыше тысячи иностранцев, у 256 человек из них не оказалось документов. Им выписали протоколы об административном правонарушении.

У одного иностранца полицейские нашли документы с признаками подделки. Полиция возбудила уголовное дело по статье 327 УК РФ.

Кроме того, на одном из складов овощебазы реализовывали контрафактный алкоголь, правоохранители изъяли 400 литров продукции без лицензии. Владелец помещений понесет административную ответственность.

Накануне в центре Москвы мигранты устроили массовую драку. В ней приняли участие пять граждан стран Средней Азии. К приезду полицейских участники драки успели разбежаться в разные стороны, сообщало РИАМО.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Полиция нашла на овощебазе в Петербурге мигрантов-нелегалов и поддельный алкоголь
мигранты алкоголь петербург полиция контрафакт рейд овощебаза
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru