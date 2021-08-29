Изрезанное тело продавца обнаружили в туалете петербургской кондитерской

Санкт-Петербург, 29 августа. Тело сотрудницы кондитерской со множественными ножевыми ранениями было найдено в туалете заведения. ЧП произошло в Калининском районе Петербурга на улице Комсомола.

Жертвой стала 39-летняя гражданка Узбекистана. Прибывшие на место преступления следователи и криминалисты, кроме ножевых ранений, зафиксировали на теле женщины признаки удушья. Точная причина смерти станет известна по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Специалисты изъяли с места убийства две веревки, бумажный стакан, одежду погибшей, прозрачные кристаллические и камнеобразные вещества, два мобильных телефона, наушники, а также три кассовых чека и ключ. Назначен комплекс следственных мероприятий для выяснения обстоятельств произошедшего.

Возбуждено уголовное дело. Личность и местонахождение преступника устанавливаются.