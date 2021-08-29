Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 августа 10:17
10:17
Армия
Великобритания пытается эвакуировать из Афганистана бездомных кошек и собак
10:14
Политика
Мария Захарова высказалась о возможном назначении Поклонской послом в Кабо-Верде
10:10
Общество
Меган Маркл и принц Гарри отметили годовщину свадьбы мексиканской едой на вынос
10:09
Армия
Российские спасатели проходят финальную тренировку перед конкурсом «Аварийный район»
10:08
Происшествия
База данных ДНК помогла найти подозреваемых в 3 тыс. преступлениях в России
10:02
Экономика
Центробанк зафиксировал рост международных резервов РФ
10:00
Политика
ФСБ рассекретила имена украинских палачей времен Великой Отечественной войны
09:52
Спорт
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий получил государственную награду
09:49
Общество
Очевидцы засняли на видео первый снег в Якутии
09:47
Шоу-бизнес
Супруга Шаляпина оказалась на больничной койке в тяжелом состоянии после свадьбы
Все новости

Синоптик предупредил петербуржцев о дождях в последнее воскресенье лета

  /   Обновлено: 29 августа 2021 09:15
Общество
Синоптик предупредил петербуржцев о дождях в последнее воскресенье лета
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 29 августа. Дождливая и пасмурная погода установится в Петербурге 29 августа. Осадки принесет атмосферный фронт, связанный с циклоном у западных границ России.

Температурные показатели приблизятся к норме, отметил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Днем воздух прогреется до 20 градусов. В Ленобласти ожидается до 21 градуса тепла. Скорость порывов ветра составит девять метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня практически не изменится.

В Ленобласти последнее воскресенье лета будет облачным, но теплым. Местами возможны кратковременные осадки. В первых числах сентября Петербург и Ленобласть ждет существенное похолодание. Сентябрь окажется более холодным, нежели в прошлые годы. Первая неделя месяца обещает быть наиболее промозглой, считают синоптики. Столбики термометров покажут значения на несколько градусов ниже нормы.

В некоторых российских регионах в День знаний ожидаются дожди. Синоптики спрогнозировали осадки в Смоленской, Тверской, Калужской и Ленинградской областях. К тому же существует вероятность дождя в Подмосковье.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Синоптик предупредил петербуржцев о дождях в последнее воскресенье лета
погода петербург дожди
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru