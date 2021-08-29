Синоптик предупредил петербуржцев о дождях в последнее воскресенье лета

Санкт-Петербург, 29 августа. Дождливая и пасмурная погода установится в Петербурге 29 августа. Осадки принесет атмосферный фронт, связанный с циклоном у западных границ России.

Температурные показатели приблизятся к норме, отметил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Днем воздух прогреется до 20 градусов. В Ленобласти ожидается до 21 градуса тепла. Скорость порывов ветра составит девять метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня практически не изменится.

В Ленобласти последнее воскресенье лета будет облачным, но теплым. Местами возможны кратковременные осадки. В первых числах сентября Петербург и Ленобласть ждет существенное похолодание. Сентябрь окажется более холодным, нежели в прошлые годы. Первая неделя месяца обещает быть наиболее промозглой, считают синоптики. Столбики термометров покажут значения на несколько градусов ниже нормы.

В некоторых российских регионах в День знаний ожидаются дожди. Синоптики спрогнозировали осадки в Смоленской, Тверской, Калужской и Ленинградской областях. К тому же существует вероятность дождя в Подмосковье.