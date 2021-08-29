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Петербургские рабочие обнаружили неразорвавшуюся мину рядом с элитной многоэтажкой

  /   Обновлено: 29 августа 2021 04:29
Происшествия
Петербургские рабочие обнаружили неразорвавшуюся мину рядом с элитной многоэтажкой
78.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Санкт-Петербург, 29 августа. Неразорвавшаяся мина времен Великой Отечественной войны была обнаружена рядом с элитной новостройкой в центре Петербурга.

Находка попалась на глаза местным строителям во время проведения ремонтных работ. Мужчины незамедлительно вызвали сотрудников Росгвардии. Прибывшие на место саперы обследовали найденный боеприпас и вывезли его на специализированный полигон в Ленинградскую область.

«Осмотрев находку, специалисты-взрывотехники определили, что это неразорвавшаяся минометная мина калибра 82 мм времен Великой Отечественной войны, в состоянии сильной коррозии», — рассказали в управлении.

Необычный склад оружия также был обнаружен в одном из домов Челябинска. Местная жительница нашла во дворе военный арсенал после смерти мужа. Силовики обезвредили опасные боеприпасы и уничтожили их.

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мина петербург росгвардия
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