Петербургские рабочие обнаружили неразорвавшуюся мину рядом с элитной многоэтажкой

Санкт-Петербург, 29 августа. Неразорвавшаяся мина времен Великой Отечественной войны была обнаружена рядом с элитной новостройкой в центре Петербурга.

Находка попалась на глаза местным строителям во время проведения ремонтных работ. Мужчины незамедлительно вызвали сотрудников Росгвардии. Прибывшие на место саперы обследовали найденный боеприпас и вывезли его на специализированный полигон в Ленинградскую область.

«Осмотрев находку, специалисты-взрывотехники определили, что это неразорвавшаяся минометная мина калибра 82 мм времен Великой Отечественной войны, в состоянии сильной коррозии», — рассказали в управлении.

Необычный склад оружия также был обнаружен в одном из домов Челябинска. Местная жительница нашла во дворе военный арсенал после смерти мужа. Силовики обезвредили опасные боеприпасы и уничтожили их.