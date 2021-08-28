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Спасатели ликвидировали горение мусоросборника в Петербурге
Происшествия
Спасатели ликвидировали горение мусоросборника в Петербурге
Невские Новости  /  Майя Котелова

Санкт-Петербург, 28 августа. Информация о пожаре в Выборгском районе Петербурга поступила 28 августа в 20:40 по московскому времени. О происшествии сообщили в региональном отделении ГУ МЧС.

Приехавшие пожарные установили, что горит мусоросборник в цокольном этаже жилого здания. В 20:30 возгорание было ликвидировано усилиями бригады МЧС в составе одной единицы спецтехники и пяти сотрудников.

Недавно в исправительной колонии Нижнего Тагила произошел пожар. В промышленной зоне учреждения загорелся столярный цех.

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пожар мчс выборгский район
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