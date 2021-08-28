Спасатели ликвидировали горение мусоросборника в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 августа. Информация о пожаре в Выборгском районе Петербурга поступила 28 августа в 20:40 по московскому времени. О происшествии сообщили в региональном отделении ГУ МЧС.

Приехавшие пожарные установили, что горит мусоросборник в цокольном этаже жилого здания. В 20:30 возгорание было ликвидировано усилиями бригады МЧС в составе одной единицы спецтехники и пяти сотрудников.

Недавно в исправительной колонии Нижнего Тагила произошел пожар. В промышленной зоне учреждения загорелся столярный цех.