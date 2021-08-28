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Политологи оценили работу Беглова по открытию детских садов в Петербурге
Общество
Политологи оценили работу Беглова по открытию детских садов в Петербурге
Пресс-служба Калининского района

Санкт-Петербург, 28 августа. Открытие губернатором Петербурга Александром Бегловым детских садов в городе направлено на поддержание демографии, уверены политологи.

Губернатор Северной столицы оценил готовность детских садов в городе. Совсем скоро в Шушарах, а также в микрорайоне «Балтийская жемчужина» откроются два дошкольных учреждения. Открытие детских садов, по мнению политолога Алексея Ломова, является показателем того, что в городе улучшается демографическая ситуация.

«Открытие дошкольных учреждений всегда приветствуется, потому что с ними есть проблема. Порядка 500 детей будут учиться и получать дополнительное образование в Петербурге. Пусть такие объекты строятся и в больших объемах», цитируют его «Невские Новости».

По мнению политолога Дмитрия Солонникова, открытие детских садов в городе является отличным примером того, как городская администрация взаимодействует с инвесторами. Он также выразил надежду на то, что другие инвесторы возьмут на заметку то, как нужно работать и выстраивать отношения с властями и горожанами.

Не так давно губернатор Северной столицы заявил о том, что до конца года в Петербурге запустят полноценное движение на шести дорожных объектах. По мнению политолога, таким образом в городе существенно улучшится качество жизни.

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