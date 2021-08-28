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Пенсионерка в Петербурге отдала мошеннику более 2 млн рублей за «ремонт» квартиры
Происшествия
Пенсионерка в Петербурге отдала мошеннику более 2 млн рублей за «ремонт» квартиры
Инфореактор  /  freepik.com / Designed by Freepik / ФБА «Экономика сегодня»

Санкт-Петербург, 28 августа. Аферист выманил у пожилой жительницы города 2,7 млн рублей. Полиция поймала злоумышленника во Фрунзенском районе.

Преступление было совершено в доме на Бухарестской улице. Мошенник пришел в квартиру 82-летней пенсионерки и под предлогом техосмотра помещения предложил сделать ремонт.

Пожилая женщина согласилась и передала аферисту более 2 млн рублей, которые сняла вместе с мошенником в банке со счета.

Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника и взяли с него подписку о невыезде. По факту преступления проводится проверка, по ее итогам будет вынесено процессуальное решение.

Мошенник из Воронежа может сесть в тюрьму на семь лет за махинации с банковскими картами. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, копия которого передана в Центральный районный суд Воронежа для дальнейшего рассмотрения по существу.

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