Чужой медведь пробрался в заповедник Ленобласти и «станцевал» у чесального дерева

Санкт-Петербург, 28 августа. Косолапый забрался на территорию Нижне-Свирского заповедника и показал свой танец, почесав спину о чесальное дерево местных медведей.

Это действо зафиксировала фотоловушка заповедника. На записи видно, как худой и не очень большой медведь пытался сначала забраться на дерево, но потом передумал и стал чесать спину о ствол, который облюбовали себе местные топтыгины. Раньше этого медведя здесь не видели.

Зоологи считают, что таким способом звери оставляют метки на деревьях для своих сородичей. Обычно весь лес разделен медведями на участки, и заходить на чужую территорию не принято. Однако этот чужак отметился на участке старого местного самца, оставив послание другим бурым обитателям заповедника.

Больную нерпу нашли на западном побережье Ладожского озера. Животное доставили в Петербургский Центр изучения и сохранения морских млекопитающих, где оказали первую помощь. В дальнейшем нерпа будет проходить здесь курс реабилитации.