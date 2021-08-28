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Грузовик перевернулся и заблокировал движение у метро «Улица Дыбенко» в Петербурге

  /   Обновлено: 28 августа 2021 19:14
Происшествия
Грузовик перевернулся и заблокировал движение у метро «Улица Дыбенко» в Петербурге
vk.com  /  ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ

Санкт-Петербург, 28 августа. Иномарка пробила ограждение, а фургон опрокинулся на бок на проспекте Большевиков. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

Крупное ДТП произошло на проспекте Большевиков в Невском районе Петербурга. Грузовой фургон и легковой автомобиль столкнулись на дороге напротив входа станции метро «Улица Дыбенко». В результате происшествия легковой автомобиль вынесло на ограждение, а фура упала на бок.

Очевидцы помогли водителю грузовика выбраться из кабины, а проезжающая мимо скорая доставила его оперативно в больницу. В полиции устанавливают все обстоятельства случившегося. В результате ДТП на проспекте Большевиков и улице Дыбенко образовалась большая пробка.

Шесть человек пострадали в ДТП с пятью автомобилями в Нижегородской области. Один человек получил серьезные травмы и был отправлен на лечение в больницу.

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