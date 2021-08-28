Полиция Петербурга задержала дебошира, устроившего в кафе драку с поножовщиной

Санкт-Петербург, 28 августа. Петербургские правоохранители задержали уроженца Таджикистана. Мужчина подозревается в участии в драке с поножовщиной.

Согласно данным правоохранительных органов, инцидент произошел 22 августа в кафе «Корона» на Октябрьской набережной. Во время массовой драки 31-летний гражданин Таджикистана достал нож и ранил им уроженца Киргизии в ягодицы, после чего скрылся с места происшествия.

В результате инцидента пострадавшему понадобилось стационарное лечение. Медики оценили ранение как легкий вред здоровью.

В данный момент преступник задержан и доставлен в отделение полиции. Правоохранители пытаются установить его причастность к другим преступлениям. Также разыскиваются остальные участники потасовки. Проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Еще одна массовая драка произошла в центре Москвы на улице Бауманской. Участниками инцидента стали граждане стран Средней Азии.