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Полиция задержала петербуржца за стрельбу в Полежаевском парке

  /   Обновлено: 28 августа 2021 18:10
Происшествия
Полиция задержала петербуржца за стрельбу в Полежаевском парке
 /  Пресс-служба следственного управления СК РФ по Ленинградской области

Санкт-Петербург, 28 августа. В Петербурге правоохранители задержали злоумышленника, который накануне открыл стрельбу в Полежаевском парке. Об этом сообщили в региональной пресс-службе МВД РФ.

Напомним, инцидент произошел 27 августа на улице Авангардной. В полицию обратилась 54-летняя женщина, которая заявила, что видела, как мужчина стреляет из оружия прямо в парке. Злоумышленника задержали.

Согласно данным сотрудников правоохранительных органов, стрелком оказался 55-летний местный житель. Во время задержания стражи порядка изъяли у него тиски, гаечный ключ, крепеж, отвертку, пневматическое оружие, 3 магазина и 21 пулю.

В данный момент в отношении стрелка возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Проводится проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего и мотивы задержанного.

Свадьба в Карачаево-Черкесии закончилась смертью одного из гостей. Мужчина хотел потанцевать с невестой, но вместо этого получил пулю.

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