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Новый детский сад с бассейном и спортзалом откроется в Шушарах 1 сентября
Общество
Новый детский сад с бассейном и спортзалом откроется в Шушарах 1 сентября
 /  Невские Новости

Санкт-Петербург, 28 августа. Детский сад, рассчитанный на 415 воспитанников, начнет работать в Шушарах с 1 сентября, сообщили в администрации Северной столицы.

Новое воспитательное учреждение является одним из самых крупных и хорошо оснащенных в Санкт-Петербурге. Там созданы все условия для развития подрастающего поколения. В здании оборудовали бассейн, спортивный и два музыкальных зала с медицинским блоком. Также в детском саду организовано 19 спортивных и игровых площадок с метеостанцией.

«Самое важное — мы предусматриваем в новых детских садах группы для малышей с ограничениями по здоровью. Для слабослышащих и слабовидящих, с опорно-двигательными нарушениями», — рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

На базе нового детского сада в Шушарах начнут работать группы для малышей с задержкой развития и дефектами речи. В будущем там хотят организовать группы для слабовидящих и слабослышащих детей.

Ранее стало известно, что все сельские школы в России хотят оснастить всей необходимой техникой. Работу планируют выполнить до 2024 года, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

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