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Суд Петербурга арестовал подозреваемого в развращении детей сожительницы

  /   Обновлено: 28 августа 2021 16:24
Происшествия
Суд Петербурга арестовал подозреваемого в развращении детей сожительницы
komi.sledcom.ru

Санкт-Петербург, 28 августа. Выборгский районный суд Санкт-Петербурга постановил арестовать подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении детей сожительницы.

Мужчина был задержан на днях по подозрению в совершении преступления против детей, не достигших 14 лет. Следствие направило ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения подозреваемого под стражу, чтобы избежать с его стороны попытки оказать воздействие на потерпевших и склонить их к даче ложных показаний. Об этом сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

По решению суда мужчина заключен в СИЗО на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемому грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

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