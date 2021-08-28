Суд Петербурга арестовал подозреваемого в развращении детей сожительницы

Санкт-Петербург, 28 августа. Выборгский районный суд Санкт-Петербурга постановил арестовать подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении детей сожительницы.

Мужчина был задержан на днях по подозрению в совершении преступления против детей, не достигших 14 лет. Следствие направило ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения подозреваемого под стражу, чтобы избежать с его стороны попытки оказать воздействие на потерпевших и склонить их к даче ложных показаний. Об этом сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

По решению суда мужчина заключен в СИЗО на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемому грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.