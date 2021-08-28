Один человек пострадал в ДТП в Гатчине

Санкт-Петербург, 28 августа. Дорожная авария произошла в Гатчинском районе. Источник ФАН сообщает об одном пострадавшем.

Информация о ДТП поступила в правоохранительные органы днем 28 августа. На месте происшествия работали сотрудники пожарно-спасательной части Ленинградской области.

Спасатели произвели деблокировку пострадавшего из автомобиля. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Накануне подросток устроил аварию на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге. Подросток, передвигаясь на спортивном мотоцикле STELS CB200 без номеров, врезался в легковой автомобиль, который стоял на светофоре.