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Один человек пострадал в ДТП в Гатчине

  /   Обновлено: 28 августа 2021 15:23
Происшествия
Один человек пострадал в ДТП в Гатчине
pxhere.com

Санкт-Петербург, 28 августа. Дорожная авария произошла в Гатчинском районе. Источник ФАН сообщает об одном пострадавшем.

Информация о ДТП поступила в правоохранительные органы днем 28 августа. На месте происшествия работали сотрудники пожарно-спасательной части Ленинградской области.

Спасатели произвели деблокировку пострадавшего из автомобиля. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Накануне подросток устроил аварию на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге. Подросток, передвигаясь на спортивном мотоцикле STELS CB200 без номеров, врезался в легковой автомобиль, который стоял на светофоре.

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