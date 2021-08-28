Денежные выплаты получат долгожители Петербурга

Санкт-Петербург, 28 августа. Администрация Северной столицы будет поддерживать пожилых жителей города на их юбилеи.

Петербургские долгожители смогут получить дополнительную поддержку государства, о чем их заверили в пресс-службе администрации Культурной столицы.

Предполагается, что начиная со следующего года, они будут получать новые пособия, которые приурочат к юбилейным датам. Жители города, которым исполнится 90 лет, смогут получить от Петербурга 15 тыс. рублей. Пенсионеры в возрасте 95 лет претендуют на 20 тыс. рублей, а перешагнувшие планку в 100 лет будут поддержаны 25 тыс. рублей.

Губернатор Александр Беглов подчеркивает, что на долю долгожителей пришлось множество трудностей, в том числе военное и послевоенное время. Теперь их должно поддерживать государство.

Эксперт по коммуникациям и КСО Андрей Лобода убежден в том, что город также делает значительные успехи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.