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Суд передал Ленинградскому зоопарку брошенного должницей тигрового питона

  /   Обновлено: 28 августа 2021 10:53
Общество
Суд передал Ленинградскому зоопарку брошенного должницей тигрового питона
wikimedia.org  /  Mariluna

Санкт-Петербург, 28 августа. Тигровый питон стал новым постояльцем Ленинградского зоопарка по решению суда. Ему грозила гибель в квартире нерадивой хозяйки.

Змею спасли из брошенной квартиры в поселке Назия еще в феврале. Теперь питон будет жить в Ленинградском зоопарке официально. Ранее он принадлежал жительнице Петербурге. Она наведывалась к питомцу раз в несколько дней, после чего уезжала из квартиры.

Пресмыкающееся содержалось в ужасных условиях. Террариум был небольшой, и питон еле помещался туда. При этом не было ламп для поддержания нужной температуры. Питомец остался жив благодаря соседям. Они кормили его замороженной курицей, когда хозяйка квартиры лишилась недвижимости из-за долгов. Сначала питона отправили в зоопарковый карантин. В настоящее время он обитает в экзотариуме зверинца.

Тем временем россиянам хотят запретить держать дома некоторых животных, сообщал портал DEITA. Речь идет о крокодилах и волках.

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