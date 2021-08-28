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Беглов новыми дорожными объектами повышает качество жизни в Петербурге
Экономика
Беглов новыми дорожными объектами повышает качество жизни в Петербурге
 /  пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Инфраструктура, в том числе дорожная, остается одним из важнейших факторов для решения демографических проблем и задач экономического развития страны. Об этом ФАН рассказал эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков, комментируя решение губернатора Северной столицы Александра Беглова по открытию новых движений на дорожных объектах региона.

Беглов развивает инфраструктуру

В Санкт-Петербурге в этом году планируется открыть рабочее движение на шести дорожных объектах. Об этом заявил губернатор Александр Беглов.

Глава Северной столицы заявил, что по итогам заседания правительственной комиссии по региональному развитию РФ, на котором обсуждались вопросы дорожного строительства, пять объектов строится в рамках адресной инвестиционной программы за счет городского бюджета, а шестой — в рамках соглашения между городом и Федеральным дорожным агентством.

Беглов новыми дорожными объектами повышает качество жизни в Петербурге
gov.spb.ru  / Пресс-служба Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

«Все новые объекты улучшат транспортную доступность конкретных районов», — добавил Беглов.

Стимул для других субъектов

Как отметил Сергей Простаков, развитие инфраструктуры становится одним из приоритетов российских властей на ближайшие годы. Именно инфраструктура, в том числе дорожная, остается одним из важнейших факторов для решения демографических проблем и задач экономического развития страны. Определенный перекос в развитии в пользу столицы, возникший еще в советское время, со временем угрожает лишить другие территории России перспектив. И пример Санкт-Петербурга как не только регионального, но и исторического центра страны должен стать стимулом для других субъектов.

«Строительство новых дорог, реконструкция имеющихся — естественный путь развития любого мегаполиса. Транспортная связность территории должна увеличиваться, чтобы растущий город не сталкивался с препятствиями своего роста. А на личном уровне новые дороги — это не только собственный комфорт, но и безопасность, снижение расходов на различные товары. Именно дороги обеспечивают доставку различных товаров потребителям и работу таких важных служб, как скорая помощь, пожарные и полиция. Поэтому новые дороги — это новое качество жизни, которое в Санкт-Петербурге улучшается», — заключил Сергей Простаков.

Беглов новыми дорожными объектами повышает качество жизни в Петербурге
 / пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Уже в начале осени будет открыто движение на Софийской улице от пересечения с автодорогой на Колпино до Заводского проспекта, а также часть Варшавской улицы. Откроется рабочее движение на втором участке транспортного обхода Красного Села и по путепроводу, который построен на пересечении с улицей Свободы. К ноябрю планируется сдать участок дороги, который свяжет Сарицкую улицу и Петербургское шоссе.

Кроме того, ремонт более тысячи лифтов планируют провести в Петербурге. Об этом ранее сообщили в администрации города.

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Все новости / Экономика / Беглов новыми дорожными объектами повышает качество жизни в Петербурге
россия санкт-петербург беглов
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