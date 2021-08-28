Алтай, Густав и Милорад стали самыми редкими детскими именами в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 августа. Петербуржцы все чаще стали давать своим детям необычные имена. Городской ЗАГС составил список самых необычных из них.

Для молодых родителей важно, чтобы имя ребенка было его своеобразной визиткой. По данным ЗАГСа Северной столицы, наиболее необычными именами новорожденных в этом году стали Алтай, Густав, Милорад, Тео, Эдвард, Агнесса, Аксинья, Василиса, Жанна и Элла.

«Выбор имени и мнение о нем очень индивидуальны. Нам странно, когда ребенка называют Ангел, а в Латинской Америке это вполне нормальное имя», — отметила психолог Анна Завгороднева, пишут «Невские Новости».

В общей сложности с начала 2021 года свои имена приняли решение поменять порядка трех тысяч жителей Северной столицы. Чаще всего люди могут задуматься о смене данных при рождении ФИО, исходя из желания выделиться или получить более благозвучный вариант в коммерческих целях.