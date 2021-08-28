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Более трех тысяч петербуржцев сменили имя с начала 2021 года
Общество
Более трех тысяч петербуржцев сменили имя с начала 2021 года
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Санкт-Петербург, 28 августа. Жители Северной столицы подали 3345 заявок на смену имени в 2021 году, сообщили в пресс-службе городского ЗАГСа.

Люди могут задуматься о смене данных при рождении ФИО, исходя из желания выделиться или получить более благозвучный вариант в коммерческих целях. Иногда причиной такого решения становится намерение избавиться от насмешек.

«Если каждый раз, когда человек слышит свое имя, он испытывает ряд негативных переживаний, он будет стремиться имя сменить«, — объяснила психолог Анна Завгороднева в комментарии «Невским Новостям».

Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому родители больше смогут давать детям странные имена. Согласно документу, имя не должно содержать цифры и нецензурную брань. При этом детей все еще разрешено называть редкими и иностранными именами. По мнению авторов инициативы, нестандартные варианты могут стать причиной психологических проблем у ребенка со школьных лет.

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петербург имена загс
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