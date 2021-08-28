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Синоптик Леус спрогнозировал потепление в Петербурге до 22 градусов

  /   Обновлено: 28 августа 2021 09:34
Общество
Синоптик Леус спрогнозировал потепление в Петербурге до 22 градусов
Невские Новости  /  Мурашова Кристина

Санкт-Петербург, 28 августа. Теплая погода без осадков установится в Северной столице в первый выходной после окончания очередной трудовой недели.

Синоптическая ситуация в Петербурге обусловлена восточной периферией обширного антициклона, рассказал ведущий сотрудник центра «Фобос» Михаил Леус. Температура воздуха днем прогреется от 20 до 22 градусов тепла. В Ленобласти потеплеет до 24 градусов. Скорость восточного ветра составит от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня опустится, но до значений выше нормы, отметил синоптик в публикации на своей странице в социальной сети Facebook.

В Москве в эту субботу окажется несколько теплее. Температура воздуха составит 25 градусов тепла. Ночью значительно похолодает. Скорость порывов ветра составит до десяти метров в секунду. В Московской области в этот день будет несколько теплее. Столбики термометров покажут 26 градусов.

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погода петербург антициклон
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