Пляж в парке 300-летия Петербурга закроется на двухгодичную реконструкцию

Санкт-Петербург, 28 августа. Начиная с 1 сентября пляж в парке 300-летия закроется для проведения реконструкции. Через два года в популярной зоне отдыха появится еще один уголок Европы.

Согласно решению городской администрации, вся береговая зона парка 300-летия Санкт-Петербурга будет передана для работ по благоустройству. Первой информацией об этом поделилась организатор фестиваля «Легко Фест», который должен был состояться на пляже, Александра Калачева.

Проектом по благоустройству займется АО «Зенит Арена». Проект уже прошел все необходимые организационно-правовые согласования, передают «Невские Новости».

«Доступ горожан к водному объекту будет обеспечен в течение всего периода благоустройства, с перекрытием отдельных зон проведения строительно-монтажных работ, преимущественно в осенне-зимний период», — рассказали в пресс-службе АО «Зенит Арена».

Ожидается, что за два года будет обновлен песчаный слой популярного у жителей и гостей Северной столицы пляжа. Также хотят установить скамейки, раздевалки, качели, парковки для велосипедов и площадку ГТО.

Ранее стало известно, что в 2022 году в Санкт-Петербурге планируют отреставрировать фасады 44 домов-памятников. Информацией об этом поделился председатель КГИОП Сергей Макаров.