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Суд Петербурга вынес меру пресечения воспитателям-истязателям
Происшествия
Суд Петербурга вынес меру пресечения воспитателям-истязателям
pixabay.com

Санкт-Петербург, 28 августа. Подозреваемым в истязании воспитанников детского сада сотрудникам Приморский районный суд избрал меру пресечения.

Объединенная пресс-служба судов города сообщила, что инцидент произошел в декабре 2020 года. В полицию обратилась петербурженка, которая сообщила, что ее четырехлетнего ребенка трогали за ягодицы в детскому саду на Яхтенной улице. По факту инцидента была начала проверка, следователи возбудили уголовное дело.

Согласно решению суда, трем сотрудницам детского сада временно запрещается посещать мероприятия, общаться со всеми, кроме родственников, а также отправлять что-либо по почте. Они не признали свою вину. Расследование продолжается.

Ранее жестоко избившего годовалую девочку тапкой жителя Ленобласти заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело.

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