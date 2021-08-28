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Подросток на спортивном мотоцикле протаранил легковушку в Петербурге

  /   Обновлено: 28 августа 2021 08:12
Происшествия
Подросток на спортивном мотоцикле протаранил легковушку в Петербурге
pxhere.com

Санкт-Петербург, 28 августа. Подросток устроил ДТП на Пулковском шоссе в Московском районе Санкт-Петербурга.

Поздно вечером 14-летний подросток на спортивном мотоцикле STELS CB200 без номеров протаранил легковой автомобиль, стоявший на светофоре. Водителя байка доставили в больницу на скорой, у него зафиксированы травмы средней тяжести. Об этом сообщили очевидцы в группе социальной сети «ВКонтакте».

Трое человек, в том числе несовершеннолетняя девушка, ранее погибли в ДТП в Дзержинском районе Новосибирска, сообщает региональный главк ГИБДД. Инцидент произошел в субботу около 05:30 (01:30 по Москве).

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