Подросток на спортивном мотоцикле протаранил легковушку в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 августа. Подросток устроил ДТП на Пулковском шоссе в Московском районе Санкт-Петербурга.

Поздно вечером 14-летний подросток на спортивном мотоцикле STELS CB200 без номеров протаранил легковой автомобиль, стоявший на светофоре. Водителя байка доставили в больницу на скорой, у него зафиксированы травмы средней тяжести. Об этом сообщили очевидцы в группе социальной сети «ВКонтакте».

Трое человек, в том числе несовершеннолетняя девушка, ранее погибли в ДТП в Дзержинском районе Новосибирска, сообщает региональный главк ГИБДД. Инцидент произошел в субботу около 05:30 (01:30 по Москве).