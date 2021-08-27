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Врач Акинфеев указал на важный шаг Беглова в сохранении здоровья петербуржцев
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Врач Акинфеев указал на важный шаг Беглова в сохранении здоровья петербуржцев
Общество
Врач Акинфеев указал на важный шаг Беглова в сохранении здоровья петербуржцев
TACC  /  Кухмарь Кирилл

Москва, 27 августа. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сделал важный шаг в сохранении здоровья жителей города, приняв решение о вакцинации учителей.

Соответствующее заявление сделал врач-инфекционист Илья Акинфеев. Он оценил планы Смольного привить к середине октября 2021 года подавляющее число учителей в Петербурге. По словам специалиста, это решение является очень важным ходом. Врач назвал его сдерживающим фактором от распространения коронавирусной инфекции, передает издание «Невские новости».

«Это связано с тем, что сейчас прививку можно ставить после 18 лет, поэтому большинство учащихся могут быть потенциально инфицированы. Преподаватели будут защищены и это будет способствовать образованию коллективного иммунитета», — объяснил инфекционист.

Помимо этого, Акинфеев добавил, что наряду с его коллегами учителя подверглись большому риску заболевания. Он объяснил, что их нужно было защищать в первую очередь.

Ранее стало известно, что Петербург получил новую партию вакцины от коронавируса «Спутник V». В пресс-службе Смольного отметили, что размер прибывшей поставки составил 65 400 доз.

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акинфеев вакцинация беглов
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