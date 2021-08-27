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Спрос на аренду загородных домов в Ленобласти сократился на 10%
Экономика
Спрос на аренду загородных домов в Ленобласти сократился на 10%
pixabay.com

Санкт-Петербург, 27 августа. Сделки по аренде загородной недвижимости в Ленинградской области за первые семь месяцев 2021 года сократились на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Соответствующие данные представил журнал «Загородное обозрение». Авторы издания отмечают, что в июле спрос на аренду дач в регионе вырос на 35% относительно июля 2020 года и в три раза по сравнению показателями двухлетней давности.

По данным журналистов, средняя ставка аренды загородного дома в Ленобласти составляет 117,9 тысячи рублей в месяц. Площадь объектов в среднем составляет 160 квадратных метров, а загородных участков — 25,9 сотки.

Самый доступный вариант предлагают за 8 тысяч рублей — это небольшой дачный домик площадью 46 квадратных метров, расположенный в Выборгском районе. При этом владелец дома предлагает платить деньги за проживание не ему, а вкладывать в благоустройство объекта. Самый дорогой лот — дом площадью 670 «квадратов» на первой линии Финского залива. Стоимость аренды составляет 1,5 млн рублей в месяц.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ранее рассказал о создании государственной системы арендного жилья. По его словам, механизм может появиться уже в ближайшие годы. Правительство рассчитывает, что система позволит повысить культуру аренды недвижимости в России.

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недвижимость ленинградская область аренда жилья
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