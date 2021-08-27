В Петербурге больницы готовятся принимать первую партию вакцины от гриппа 

Санкт-Петербург, 27 августа. Первая партия вакцины от гриппа в скором времени появится в поликлиниках Санкт-Петербурга. Об этом сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

По информации доктора, в первую очередь прививка будет доступна для беременных, призывников, медицинских работников, педагогов, работников торговли и транспорта, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями.

Кроме того, Лисовец сообщил, что вакцина «Ультрикс Квадри» способна защитить сразу от четырех штаммов гриппа. Состав препарата поменялся в соответствии с эпидемиологической ситуацией и рекомендациями ВОЗ. Однако привиться данной вакциной могут только люди до 60 лет.

Ранее россиян предупредили о приближении мощной волны гриппа. Этой осенью заболевание превысит масштабы прошлого года, заявил врач-иммунолог Николай Крючков.