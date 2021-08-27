Виртуальный ассистент «Виктория» помогает петербуржцам вызвать врача на дом

Санкт-Петербург, 27 августа. Голосовой помощник помогает жителям Петербурга вызвать врача на дом. Виртуальный ассистент работает в службе «112» с мая 2021 года.

Функционал оператора-робота регулярно меняется, так как система способно самообучаться. С ее помощью горожане могут оставить заявку на вызов врача или узнать необходимую информацию о статусе своего обращения.

Голосовой помощник «Виктория» уточняет симптомы, а также спрашивает контактные данные обратившегося. Всего через ассистента было оформлено более 900 тыс. заявок.

Также колл-центр службы «122» работает в традиционном режиме. Петербуржцы могут обратиться туда по разным вопросам, которые связаны с распространением коронавируса. В самые напряженные моменты помогать горожанам по телефону готовы до двухсот операторов.

Новая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» ранее поступила в Петербург. Ее размер составил 65 400 доз.