Петербургский суд удовлетворил иск прокуратуры к собственнику стриптиз-бара «Забава»

Санкт-Петербург, 27 августа. Директор стриптиз-бара «Забава» исполнил решение суда об освобождении водного участка на прибрежной зоне Большой Невки в Санкт-Петербурге.

Сделать это собственнику заведения пришлось из-за иска в отношении него со стороны Северо-Западной транспортной прокуратуры, поданного еще в марте прошлого года. По следственным данным, стриптиз-бар был установлен самовольно владельцем без согласования с администрацией Санкт-Петербурга.

В ходе проверки «Забавы» правоохранители выяснили, что этот объект является эпицентром криминала, проституции, нелегальной продажи наркотиков и алкоголя. Суд обязал злоумышленника не только убрать заведение с определенного места, но и запретил швартовать его в других местах на территории Северной столицы.