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Петербуржец предстанет перед судом за фейки о российской вакцине от COVID-19

  /   Обновлено: 27 августа 2021 16:38
Происшествия
Петербуржец предстанет перед судом за фейки о российской вакцине от COVID-19
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 27 августа. Распространявший фейки о российской вакцине от коронавируса петербуржец предстанет перед судом, сообщили в Главном следственном управлении СКР.

По данным правоохранителей, в апреле 2020 года мужчина опубликовал в социальной сети заведомо ложные сведения о разработке и применении препарата на территории России. На момент публикации этих материалов разработка вакцин находилась на начальной стадии, а клинические испытания еще не проводились.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложных сведений об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»).

Позднее следствию предоставили подробные результаты исследований, подтверждающие безопасность российских вакцин. Обвиняемый признал вину в полном объеме и объяснил, что распространял фейки ради повышения охватов.

В последнее время антипрививочники начали активно распространять информацию о смерти людей, которые получили различные вакцины от COVID-19.

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уголовное дело вакцина фейки
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