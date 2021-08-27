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Транспортный прокурор Владимиров провел видеоконференцию с жителями семи регионов РФ

  /   Обновлено: 27 августа 2021 16:21
Общество
Транспортный прокурор Владимиров провел видеоконференцию с жителями семи регионов РФ
epp.genproc.gov.ru  /  Северо-западная транспортная прокуратура

Санкт-Петербург, 27 августа. Северо-Западный транспортный прокурор Владимир Владимиров провел прием граждан в онлайн-формате. К нему обратились жители семи регионов России.

Владимиров получил обращения граждан из Вологды, Великого Новгорода, Иваново, Калининграда, Мурманска, Петербурга и Ярославля. Большая часть вопросов касалась воздушного и водного законодательства, эксплуатации и содержания гидротехнических сооружений, таможенного оформления и перемещения на территории РФ товаров для личного потребления, прав пассажиров железнодорожного и водного транспорта.

На все поступившие вопросы прокурор дал подробные правовые консультации и принял в работу все письменные жалобы. Также он организовал проверки и взял их под личный контроль.

Ранее Северо-Западный транспортный прокурор Владимир Владимиров подвел итоги прошлого года. Он рассказал об успехах надзорного органа.

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