Транспортный прокурор Владимиров провел видеоконференцию с жителями семи регионов РФ

Санкт-Петербург, 27 августа. Северо-Западный транспортный прокурор Владимир Владимиров провел прием граждан в онлайн-формате. К нему обратились жители семи регионов России.

Владимиров получил обращения граждан из Вологды, Великого Новгорода, Иваново, Калининграда, Мурманска, Петербурга и Ярославля. Большая часть вопросов касалась воздушного и водного законодательства, эксплуатации и содержания гидротехнических сооружений, таможенного оформления и перемещения на территории РФ товаров для личного потребления, прав пассажиров железнодорожного и водного транспорта.

На все поступившие вопросы прокурор дал подробные правовые консультации и принял в работу все письменные жалобы. Также он организовал проверки и взял их под личный контроль.

Ранее Северо-Западный транспортный прокурор Владимир Владимиров подвел итоги прошлого года. Он рассказал об успехах надзорного органа.