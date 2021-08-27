Суд в Петербурге арестовал тиктокера за съемки роликов в полицейской форме

Санкт-Петербург, 27 августа. Приморский районный суд Петербурга на пять суток арестовал блогера, снимавшего ролики для TikTok в форме майора полиции.

Первый раз 27-летнего уроженца Пермского края задержали в Северной столице несколько недель назад — он шел по улице в одежде сотрудника правоохранительных органов. При виде «коллег» юноша начал нервничать,и его доставили в отдел МВД для выяснения обстоятельств.

Там молодой человек признался, что приобрел форму в магазине и использовал ее для съемок контента, пытаясь привлечь внимание подписчиков. Он извинился и был отпущен.

По данным ГУ МВД по Петербургу, с того момента тиктокер не менее семи раз незаконно облачался в форменную одежду.