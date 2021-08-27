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Петербург готов к отопительному сезону на 96%
Общество
Петербург готов к отопительному сезону на 96%
pixabay.com  /  PD

Санкт-Петербург, 27 августа. Пресс-центр Смольного сообщает, что по состоянию на 27 августа объекты теплоснабжения Санкт-Петербурга готовы на 96%.

Энергетики тестируют все необходимые системы, а также готовность источников тепла и сетей к подаче энергии, чтобы обеспечить их к началу периодического протапливания. В рамках межотопительного периода специалисты провели 64 температурных и 693 гидравлических испытания петербургских тепловых сетей.

Также в городе созданы запасы резервного топлива. Для отработки устранения аварийных и чрезвычайных ситуаций было проведено более 200 тренировок.

«Город вкладывает значительные средства в капитальный ремонт теплосетей. Это дает результат — число крупных дефектов на теплосетях сократилось», — сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

К предстоящему сезону подготовлено 15 теплоэлектроцентралей. Также функционируют 696 котельных и 373 центральных тепловых пункта.

Как ранее сообщалось, Петербург пополнится современными остановками со специальным защитным слоем. Всего будет установлено 158 павильонов.

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