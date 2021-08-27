Политика Беглова по модернизации дорожной сети встретила поддержку в ЗакСе

Санкт-Петербург, 27 августа. Запуск шести новых дорожных объектов в Санкт-Петербурге является своевременным и улучшит транспортную доступность районов на периферии, уверен депутат ЗакСа Александр Ходосок.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов ранее сообщил, ряд новых объектов появится в городе уже в сентябре. Он отметил, что пять из шести проектов реализуются за счет средств городского бюджета, а шестой строится в рамках соглашения с Федеральным дорожным агентством.

«В этом реально нуждается город, сегодня он просто захлебывается. Поэтому это будет большое подспорье», — заявил Ходосок в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

Парламентарий также перечислил проблемные участки в Петербурге, на которые, по его мнению, власти должны обратить внимание. В первую очередь он назвал Кронштадт, имеющий всего один въезд и выезд. Депутат также указал на необходимость модернизации дорожной сети в районе поселка Песочный, а также в Зеленогорске, Репино и Комарово.

Жителей Петербурга ранее предупредили о временном перекрытии двух полос КАД между Шафировским проспектом и Мурманским шоссе. Ограничение движения связано с выполнением ремонтных работ на участке с 41-го по 50-й километр внутреннего кольца КАД.